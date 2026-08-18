Участок трассы А-159 на пути к Кавказскому биосферному заповеднику в Республике Адыгея отремонтируют до конца 2027 года

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на ремонт 12-километрового участка федеральной трассы А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику. Отрезок с 8-го по 20-й км (от железнодорожного переезда у стелы «Майкопский район» до муниципального съезда к поселку Тимирязево) планируется отремонтировать до конца 2027 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В рамках контракта помимо восстановления слоев покрытия дорожной одежды запланировано укрепление и профилирование обочин, восстановление тротуаров в населенных пунктах и устройство автопавильонов на остановках общественного транспорта. Обращаем внимание, что в отдельных узких местах на обозначенном участке для проведения работ возможно введение реверсивной схемы движения, о чем будет сообщено дополнительно.

Указанный отрезок двухполосной федеральной автодороги пользуется повышенным спросом как у местных жителей, так и у гостей республики: в июле текущего года суточная интенсивность движения превысила 12 тыс. автомобилей и почти сравнялась с верхним порогом расчетной пропускной способности. В этой связи поддержание нормативных эксплуатационных характеристик популярного туристического направления находится в числе приоритетных задач ФКУ Упрдор «Черноморье».

Напомним, что всего в Республике Адыгея по нацпроекту до конца 2031 года планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 130 км федеральных дорог.