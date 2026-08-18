В Минусинске построят новый режимный корпус для нужд ГУФСИН

В Красноярском крае построят новый режимный корпус для ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Красноярскому краю в городе Минусинске. Финансирование выделят из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,7 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 сентября 2026 года. Победитель выполнит строительные работы до 5 декабря 2030 года. Проект входит в федеральную программу развития уголовно-исполнительной системы до 2035 года.

Новый корпус обновит материально-техническую базу учреждения в соответствии с актуальными требованиями федеральной программы и повысит функциональность объекта.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.