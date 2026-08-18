В Нижнем Новгороде завершено обновление трамвайных путей у парка 1 Мая

В Нижнем Новгороде завершена реконструкция трамвайных путей на участке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова в Ленинском районе в рамках реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.

В рамках работ обновлено более 12 км одиночного пути, произведена полная замена рельсового полотна и контактной сети. Контроль качества работ по обновлению инфраструктуры обеспечивает ФАУ «РОСДОРНИИ».

Обновленные трамвайные пути проходят через частный сектор и жилые кварталы, где трамвай не имеет альтернативы и остается самым удобным и востребованным видом общественного транспорта для десятков тысяч жителей микрорайонов. Модернизация позволит гарантировать стабильность работы трамвайного сообщения, повысить безопасность и сократить время поездок.

Реализация проекта потребовала решения сложных инженерных задач в условиях плотной городской застройки. На всем протяжении участка проводились дополнительные работы по защите газопроводов и других инженерных коммуникаций, что потребовало привлечения узкопрофильных специалистов и применения специальных технических решений.

Всего в городе заменено 120 км одиночного пути трамвайной сети. В Нагорной части работы полностью завершены, в Заречной – вышли на финишную прямую. Полностью завершить обновление планируется в 2027 году.

За время действия программы на модернизацию городского электрического транспорта в Нижнем Новгороде направлено более 56,5 млрд рублей. Из них почти 20 млрд рублей выделены из федерального бюджета по линии Минтранса России.

Программа комплексного развития городского электрического транспорта, запущенная Правительством Российской Федерации и Минтрансом России, реализуется с применением механизма концессионного соглашения в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».