В Забайкальском крае на федеральной трассе Р-258 «Байкал» завершают капитальный ремонт у сел Новая и Старая Кука

Поэтапный капитальный ремонт участка км 1050 – км 1058 федеральной трассы Р-258 «Байкал» проводится силами ФКУ Упрдор «Прибайкалье» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2026 года.

Ранее уже были выполнены работы по устройству основания из асфальтогранулобетонной смеси и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, а также смонтированы водосбросные сооружения, обеспечивающие отвод воды от проезжей части и долговечность покрытия.

В текущем году специалисты укладывают верхний слой покрытия и занимаются комплексным обустройством: установкой бордюрного камня, устройством тротуаров и пешеходных дорожек, монтажом опор уличного освещения, укреплением земляного полотна и откосов.

Особое внимание уделено безопасности участников дорожного движения и местных жителей. Вдоль трассы будут установлены 14 современных автобусных остановок, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесена разметка, обеспечивающая хорошую видимость в любую погоду.

После завершения всех работ данный участок дороги будет соответствовать II технической категории, что соотносится с интенсивностью движения и необходимыми требованиями к безопасности.

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» соединяет Сибирь с Дальним Востоком, являясь одним из основных сухопутных маршрутов в этом направлении. Она обеспечивает транзитные перевозки грузов и пассажиров, а также связь населенных пунктов вдоль трассы.