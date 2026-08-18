«Орелэнерго» обеспечило электроэнергией почти 700 объектов в Орловской области

В филиале «Россети Центр» — «Орелэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электрическим сетям за I полугодие 2026 года. За шесть месяцев энергетики исполнили 696 договоров технологического присоединения. Общая присоединенная мощность составила 16 МВт.

Среди новых потребителей — промышленные и сельскохозяйственные предприятия, медицинские учреждения, объекты телеком-операторов, включая базовые станции сотовой связи, а также жилые дома. В числе наиболее крупных объектов — завод скобяных изделий, битумно-асфальтовый терминал и завод медицинских изделий. Их суммарная присоединенная мощность превысила 3 МВт.

«Орелэнерго» продолжает развитие электросетевой инфраструктуры региона, обеспечивая электроснабжение новых объектов и создавая условия для реализации инвестиционных проектов и социально-экономического развития Орловской области.