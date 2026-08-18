«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 26 населенных пунктов Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в I полугодии 2026 года выполнили ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ в 26 населенных пунктах Карачаево-Черкесии, где проживают порядка 160 тысяч человек.

На трансформаторных подстанциях, обеспечивающих электроснабжение 12 сел, станиц и аулов республики, энергетики провели замену 14 отслуживших свой срок эксплуатации силовых трансформаторов на новые. В результате общая мощность оборудования увеличена с 2,1 до 2,7 МВА.

Еще в 14 населенных пунктах специалисты заменили на линиях электропередачи 0,4-10 кВ 8,1 км ветхого провода на самонесущий изолированный. Применение современного провода позволяет снизить эксплуатационные затраты, повысить надежность работы сетей в непогоду, а также способствует профилактике безучетного энергопотребления.

Работы предусмотрены Программой ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.