«Россети Урал» и застройщики Пермского края синхронизируют действия по подключению жилых комплексов

В пермском филиале «Россети Урал» прошли встречи с представителями строительных компаний Пермского края по вопросам доступности электросетевой инфраструктуры. В мероприятии приняли участие 10 застройщиков, работающих на территории региона.

Компания «Россети Урал» создает необходимые условия для обеспечения технологического присоединения крупных проектов, включающих жилую застройку, социальную и коммерческую инфраструктуру. В I полугодии 2026 году энергетики пермского филиала исполнили 16 договоров технологического присоединения, заключенных с застройщиками жилья. Обеспечено подключение 7,2 МВт мощности.

Специалисты компании уделяют существенное внимание выстраиванию эффективных коммуникаций с застройщиками. Открытый диалог между энергетиками и строителями помогает создать прозрачную систему взаимодействия, обеспечить обратную связь с заявителями для оперативного решения возникающих вопросов, сократить сроки подключения объектов к электрическим сетям, сделать процедуру технологического присоединения более удобной для заявителей.

Отметим, что существенный вклад в усиление спроса на присоединение новых мощностей вносит реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», ключевыми целями которого является улучшение жилищных условий граждан, модернизация социальной, коммунальной, транспортной сферы.

Пермский край уверенно удерживает высокие темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры. За январь-июнь 2026 года в регионе введено в эксплуатацию порядка 10 тысяч квартир общей площадью более 780 тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщиками построены 167 нежилых зданий общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров.

Одной из ключевых тенденций рынка строительства сегодня является продвижение механизма комплексного развития территорий (КРТ). На данный момент Пермский край является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по внедрению этого инструмента. В регионе уже реализуется 51 договор КРТ с общим градостроительным потенциалом свыше 3,6 миллиона квадратных метров.