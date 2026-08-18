Якутские энергетики стали осматривать ЛЭП новым способом: без отключения линии

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начали применять беспилотные летательные аппараты для контроля состояния электросетевой инфраструктуры. И уже получают ощутимый практический и экономический эффект: за два с половиной месяца компания сэкономила более 30 миллионов рублей.

Одно из ключевых преимуществ нового метода — возможность проводить верховой осмотр без отключения линии. При традиционном способе для обеспечения безопасности персонала линию пришлось бы обесточить, что влечет за собой дополнительные издержки. С беспилотниками осмотр выполняется оперативно, без нарушения режима подачи электроэнергии, а значит, без ущерба для потребителей.

«В сложных природных условиях Якутии охватить протяженные участки линий электропередачи и проверить их состояние с земли — непростая и трудоёмкая задача. Современные технологии, такие как беспилотники, позволяют значительно облегчить процесс и повысить качество контроля за состоянием ЛЭП», — отметил ведущий инженер группы по эксплуатации беспилотников Александр Дьячковский.

Такой подход позволяет своевременно выявлять дефекты на объектах, а также оценивать качество проведенных ремонтных работ и расчистки просек от древесно-кустарниковой поросли.

Специализированную группу по эксплуатации беспилотников сформировали в апреле текущего года. В нее вошли два сертифицированных специалиста — ведущий инженер Александр Дьячковский и инженер 1 категории Николай Горбунов. В июне команда начала облеты в соответствии с годовым планом верховых осмотров ЛЭП. Перед началом энергетики получили все необходимые разрешения на полеты в населенных пунктах.

За сравнительно короткий срок специалисты обследовали ключевые магистральные линии электропередачи напряжением 35 и 110 кВ в Амгинском, Хангаласском, Таттинском, Чурапчинском районах, а также в городе Якутск. Также инженеры проверили температурные режимы на подстанции в Таттинском районе электрических сетей, а также изоляторов одной из линий Борогонского РЭС. Кроме того, команда осматривает линии для оперативного выявления причин аварийных отключений при технических нарушениях.

Сегодня в нескольких РЭС уже используют беспилотники, а обученный персонал на местах активно взаимодействует со специалистами группы. В свою очередь, группа координирует и контролирует проведение осмотров. В перспективе планируется оснастить беспилотниками все районы электрических сетей — это повысит оперативность и качество обследований и сделает работу группы еще более результативной.

В ближайших планах — проведение облетов линий электропередачи в Горном, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Томпонском и Усть-Майском районах. Энергетики продолжают наращивать применение высокотехнологичных решений, чтобы повышать надежность электроснабжения в непростых климатических и географических условиях Якутии.