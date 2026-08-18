Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля между станциями метро «Серебряный Бор» и «Строгино»

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Лилия», выполняющий проходку перегона на участке Рублево-Архангельской линии между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», начал движение под Большим Строгинским затоном. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«10-метровый щит-гигант “Лилия” задействован на строительстве перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро между станциями “Серебряный Бор” и “Строгино”. Он ведет работы в сложных гидрогеологических условиях. Всего ему предстоит пройти около 3,34 километра, из них свыше 1,8 километра – под водными объектами. Щит уже преодолел участок под Москвой-рекой и начал работу под Большим Строгинским затоном. Проходка под водным объектом выполняется строго в соответствии с проектным профилем. От верха тоннеля до дна глубина составляет не менее 23,5 метра грунта, а естественная толща воды не превышает 9,5 метра», – подчеркнул Владимир Ефимов.

Грунты на пути следования ТПМК сменяются очень часто, трасса включает в себя песок и глину, щебенистый грунт и плотный известняк. Такая высокая контрастность и нестабильность слоев создают особые инженерные трудности, которые успешно преодолеваются за счет точной настройки технологических режимов щита.

Столичный стандарт качества строительства обеспечивает системная работа специалистов «Контроля Москвы».

«Сооружение перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии проходит под контролем Мосгосстройнадзора. На этом участке уже состоялась первая выездная проверка. Особое внимание инспекторы уделили первичному нагнетанию раствора, качеству контакта “обделка-грунт” и монтажа высокоточных железобетонных блоков обделки тоннеля – от этого зависит его герметичность. Следующее контрольно-надзорное мероприятие с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов запланировано на сентябрь текущего года», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

ТПМК «Лилия» начал проходку в январе. На объекте внедрен строгий комплекс превентивных и защитных мер. Так, здесь действует специальный регламент по ликвидации внештатных ситуаций, направленный на оперативную стабилизацию и надежную гидроизоляцию забоя в случае излишнего водопроявления. Также на строительном участке в постоянной готовности находится расширенный аварийный запас материалов и оборудования для немедленного устранения любых нештатных ситуаций. На участке работают 220 специалистов.

Протяженность Рублево-Архангельской линии превысит 27 километров. В ее составе появится 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро. Он также рассказал о сооружении наклонного хода на будущей станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

«Мосинжпроект» – генеральный подрядчик строительства ряда станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, 14 электродепо.