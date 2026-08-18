Три электродепо для поездов метро построят в Москве в ближайшие годы

В ближайшие годы в столице будет построено еще три электродепо – «Бирюлевское», «Троицкое» и «Новорижское», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За каждым поездом, который выходит на линию точно по расписанию, стоит работа тысяч специалистов электродепо. С 2010 года в Москве построили 9 новых современных электродепо: "Митино", "Лихоборы", "Солнцево", "Нижегородское", "Братеево", "Руднево", "Аминьевское", "Южное" и "Столбово". Сегодня в 23 депо обслуживаются 6,9 тыс. вагонов», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» и телеграм-канале.

Подробнее о строительстве электродепо – инфраструктурной основе метрополитена – глава города рассказал в своем блоге, где также назвал планируемые сроки ввода трех возводимых объектов.

Так, открытие депо «Новорижское», которое обеспечит работу и дальнейшее развитие Рублево-Архангельской линии, намечено на 2027 год.

Еще два электродепо должны заработать в 2029 году – «Бирюлевское» для обслуживания новой Бирюлевской линии и «Троицкое», которое станет ключевой базой поездов Троицкой линии.

«Развитие столичного метрополитена является стратегическим приоритетом Правительства Москвы. С 2010 года количество станций метро (с учетом МЦК) увеличилось со 182 до 306. За эти полтора десятилетия мы открыли Большую кольцевую линию, МЦК Некрасовскую, Солнцевскую и Троицкую линии. В этом году откроем первые станции Рублево-Архангельской линии, на очереди – Бирюлевский радиус и множество других проектов. Новые линии – это значит новые поезда», – рассказал Сергей Собянин.

Он пояснил, что обслуживание вагонов было бы невозможно без адекватного развития сети электродепо. С 2011 года построили и реконструировали 14 таких объектов. Каждый из них – это огромный производственный комплекс, в котором работают сотни, а иногда и более 1000 специалистов одновременно.

«Одно из крупнейших электродепо – "Солнцево" – мы открыли восемь лет назад. Помимо обслуживания Солнцевской линии, оно стало главными "воротами" для нового подвижного состава метро. Именно сюда по железнодорожной ветке поступают новые вагоны, здесь же они проходят пусконаладку и обкатку. Мощности комплекса позволяют держать на ночном отстое до 40 поездов одновременно и ремонтировать еще 10, а его штат превышает 850 специалистов. Среди прочего, в депо "Солнцево" установлено уникальное оборудование – станок, который позволяет одновременно проводить обточку сразу двух колесных пар», – уточнил Сергей Собянин.

По его словам, в «Солнцево» уже поступили первые поезда для пассажиров Рублево-Архангельской линии. К моменту запуска первых станций депо примет 12 новейших составов «Москва-2026», которые будут «ночевать» здесь до завершения строительства собственного депо «Новорижское».

«Открытое в 2025 году электродепо "Южное" вместе с вагоноремонтным комплексом "Братеево" образуют самый мощный и технологичный кластер обслуживания поездов метро в Европе. На проектную мощность комплекс выйдет в ближайшее время, а штат возрастет до 1,3 тысячи специалистов. Ежегодно здесь будут обслуживать до 850 вагонов, восстанавливать порядка 8,5 тысячи колесных пар и свыше 6,4 тысячи тяговых двигателей – абсолютный рекорд для аналогичных объектов в России», – подчеркнул Сергей Собянин.

Заводские возможности комплекса позволяют выполнять сложнейший ремонт всех типов поездов, в том числе новейших «Москва-2024» и «Москва-2026», а также поддерживать в рабочем состоянии модели прошлых поколений – «Номерной» и «Русич».

«Среди уникального оборудования "Братеево" – роботизированный стенд для диагностики колесных пар. Колесная пара заезжает на специальную платформу, где оборудование автоматически проводит ее комплексное обследование: выполняет точные измерения геометрических параметров и дефектоскопию, выявляя даже скрытые повреждения», – добавил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в августе прошлого года открылось первое в ТиНАО электродепо «Столбово». Оно временно обслуживает Троицкую ветку, парк которой полностью состоит из составов «Москва-2024». «Столбово» после ввода депо «Троицкое» переключится на Сокольническую линию.

На территории электродепо на площади свыше 15,8 га возвели свыше 50 зданий, развернули огромный отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы, автоматический пост диагностики колес прямо на ходу и мотодепо.

С Сокольнической линией депо связывают три соединительные линии, построенные открытым способом, а с Троицкой – тоннель длиной более 1 километра.

«Столбово» также оснащено современным оборудованием для обслуживания и ремонта подвижного состава. Например, установленный там станок для обточки позволяет выполнять обработку до 50 колес в сутки без выкатки колесных пар из-под вагона. Это значительно сокращает время нахождения составов в обслуживании.

Одна из технологических особенностей этого депо – выдвижные секционные площадки на ремонтных путях для обслуживания и ремонта климатических систем поезда, расположенных на крышах вагонов. Современное оборудование позволяет выполнять весь цикл технического обслуживания вагонов в максимально короткие сроки. Здесь создано 1,6 тысячи рабочих мест.

«Сегодняшние электродепо – это давно уже не просто производственные цеха, а технологичные, светлые и уютные пространства, где во главе угла стоит забота о сотрудниках. Перед сменой или после нее сотрудники могут перекусить в просторных столовых. Расходы на питание компенсирует работодатель. Для локомотивных бригад оборудованы комнаты отдыха гостиничного типа. Здесь можно выспаться перед сменой, а к началу рабочего дня машиниста обязательно разбудит будильщица», – также рассказал Сергей Собянин.

Перед выходом на линию машинисты проходят предрейсовый медицинский осмотр. Врачи проверяют артериальное давление и пульс, проводят контроль на отсутствие алкоголя и оценивают общее состояние здоровья.

После смены работники депо могут отдохнуть в комнатах восстановительных мероприятий с массажными креслами, под звуки спокойной музыки, в расслабляющей атмосфере. Для поддержания хорошей физической формы оборудованы спортивные и тренажерные залы.

Есть и хозяйственные помещения, в том числе прачечные, гладильные, блоки для хранения спецодежды. Благодаря современному оборудованию стирка и подготовка спецодежды к следующей смене занимают минимум времени.

В депо «Южное» расположены учебные классы повышения квалификации. Для отработки практических навыков вождения установлены тренажеры поездов «Москва-2026», максимально приближающие обучение к реальным условиям работы.