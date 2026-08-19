АКРА подтвердило высокий ESG-рейтинг ПАО «Россети»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО «Россети» рейтинг на уровне ESG 2 (AA+) со «стабильным» прогнозом. Это соответствует очень высокой оценке и означает, что компания уделяет большое внимание вопросам экологии, социальной ответственности и управления.

Были проанализированы ключевые показатели в сравнении с результатами сопоставимых организаций. Отмечено, что ПАО «Россети» отличают наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG рисками, а также соответствие лучшим мировым практикам.

Согласно результатам рейтинга, степень проработанности вопросов защиты окружающей среды в компании находится на высоком уровне. Тема социальной ответственности является приоритетом: «Россети» активно участвуют в развитии регионов присутствия, гарантируют расширенный соцпакет сотрудникам, проводят ежегодную индексацию зарплаты, содействуют эффективной работе многоуровневой профсоюзной системы, реализуют корпоративные программы поддержки.

В 2026 году была утверждена «Единая социальная политика для компаний Группы «Россети», целями и задачами которой, в том числе, являются реализация инклюзивного подхода, обеспечивающего равные возможности вне зависимости от индивидуальных особенностей работников, поддержка женской карьеры и лидерства, а также поддержка молодых специалистов.

АКРА также очень высоко оценило корпоративное управление в ПАО «Россети», в частности систему управления соответствующими рисками.