Безопасно и технологично: в Твери продолжается строительство детской областной больницы

Главгосэкспертиза России одобрила корректировки в проект строительства детской областной клинической больницы в Твери. Изменения будут направлены на создание безопасной высокотехнологичной безбарьерной среды, совершенствование логистики внутри больничного комплекса, а также коснутся уточнения перечня технологического и инженерного оборудования.

Проектная мощность будущего медицинского учреждения – 420 коек стационара. Его структура делится на пять функциональных групп: отделения и подразделения стационара, неонатологический блок, лечебно-диагностический блок, группа параклинических служб, а также конференц-зал, административные, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Расположено оно будет на территории ГБУЗ «Областная клиническая больница».

«Строительство нового комплекса детской областной больницы станет значимым этапом в развитии медицины региона, завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу и диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На компактной территории кластера будут созданы все условия как для комфортного посещения учреждений, так и для качественного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья. Новая больница позволит значительно расширить объемы оказания медицинской помощи по направлениям нейрохирургии, онкогематологии, хирургии новорожденных и другим. Благодаря близости перинатального центра будет сокращено время транспортировки пациентов в перинатальный блок детской областной больницы», – рассказала специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

Общая площадь здания составит более 57 тысячи кв. м. Оно будет переменной этажности, а именно от одного до пяти уровней с подвалом и несколькими надстройками в уровне шестого этажа. Здание сформировано двумя спаренными объемами разной этажности – от 1 до 5, - вытянутых с севера на юг. По этажам они соединяются «перемычками». При этом подвал и первый этаж представляют собой единый объем, включая пространство между вертикально расположенными объемами. Также предусмотрены надстройки в уровень шестого этажа. Там будут расположены технические коммуникации.

«В ходе строительства возникла необходимость в корректировке ряда решений проекта для обеспечения безопасной, комфортной, высокотехнологичной среды и оказания медицинской помощи больным детям, а также для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий. Изменения коснутся планировочных решений, материалов отделки, а также соблюдения действующих нормативных санитарных и противопожарных требований, для чего пересмотрена логистика внутри здания и распределение отделений и функциональных помещений по этажам», – добавила Ольга Панкратьева.

Также проект предусматривает создание контрольно-пропускных пунктов на главном и служебном входах, кислородной станции и т.д.

Застройщик – ГКУ Тверской области «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы»

Генеральный проектировщик – ООО «ГИПРОЗДРАВ-РЕГИОН»