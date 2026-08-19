К электросетям подключили производственное предприятие в Мытищах

В городе Мытищи заработало новое предприятие по изготовлению бетонно-растворных смесей. Благодаря подключению к электрическим сетям, производство получило 600 киловатт запрошенной мощности и теперь сможет выпускать продукцию для строительства уже в ближайшее время.

Работы по технологическому присоединению предприятия завершили в середине августа. Специалисты «Мособлэнерго» смонтировали современную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащённую новым трансформатором и распределительным оборудованием.

Теперь предприятие сможет приступить к работе и выпускать продукцию для строительства жилых комплексов, дорог и социальных объектов.

«Мы завершили подключение еще одного производства в Подмосковье — предприятия по выпуску бетонных и растворных смесей в Мытищах получило собственную трансформаторную подстанцию и необходимую мощность, чтобы запустить линии уже в текущем строительном сезоне. Локальное производство стройматериалов — это всегда плюс для логистики и темпов возведения объектов: смеси отсюда пойдут на ближайшие жилые комплексы, трассы и школы, сокращая время доставки и зависимость от внешних поставок. Энергетики выполнили свою задачу: установили современное оборудование, провели пусконаладку, и теперь завод готов выдавать продукцию без задержек, обеспечивая стройки региона качественным материалом прямо рядом с ними», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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