Медь на максимуме. А кабельный рынок раскололся во мнениях

Что на самом деле происходит с экономикой кабельного бизнеса, когда медь стоит выше $14 000 за тонну? Редакция RusCable.Ru собрала мнения 12 топ-руководителей кабельного рынка. И вместо ожидаемого единодушия получился почти заочный спор людей, которые каждый день принимают решения на сотни миллионов рублей.

Для одних дорогая медь не проблема вообще: «Чем дороже сырье, тем больше выручка». Для других главный вопрос уже не цена металла, а способность предприятия его профинансировать: «Машина меди стоила 9 млн рублей. Сейчас 30 млн».

Одни уверены, что рост сырья практически полностью перекладывается на покупателя. Другие говорят о проектах 1–3-летней давности, где новая цена меди сталкивается со старой экономикой контракта.

Одни считают, что $15 000 рынок спокойно переварит. Другие ждут перераспределения объемов от слабых предприятий к сильным. Есть и гораздо более жесткие прогнозы. Но самое интересное выяснилось, когда мы перестали говорить непосредственно о меди.

Исчезновение инвестспроса. Ценовые войны. Нулевая рентабельность ради загрузки. Дорогая оборотка. Дебиторка. Риск фальсификата. Возможный переход части рынка на алюминий. Медь оказалась только верхушкой значительно более серьезного процесса. В исследовании RusCable Плюс своими оценками поделились Анатолий Устинов, Павел Моряков, Анна Матыцина, Сергей Хромов, Василий Сланевский, Сергей Снежко, Михаил Головин, Сергей Протасенко, Юрий Кочеихин, Юрий Ежелев, Николай Мицкевич и еще один участник рынка.

О том, почему одна и та же медь по $14 000 для одного завода означает дополнительную выручку, а для другого может означать сотни миллионов рублей дополнительной потребности в деньгах. Кто заработает на дорогой меди? Кто потеряет физические объемы? И почему главным конкурентным преимуществом кабельного завода неожиданно становится уже не оборудование, а деньги?

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