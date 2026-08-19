На Соловках реконструируют овощехранилище под информационно-сервисный центр

Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник проведёт реконструкцию бывшего овощехранилища и превратит его в современный информационно-сервисный центр для посетителей. На эти цели выделят 647 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика завершится до 26 августа 2026 года, сообщает портал RosTender.info.

Победитель выполнит строительно-монтажные работы, перепланирует помещения и оснастит центр необходимым оборудованием. Все работы и сдачу готового объекта заказчику планируют завершить до 30 июня 2028 года.

Создание нового центра входит в программу развития инфраструктуры музея-заповедника. Он улучшит качество обслуживания туристов и оптимизирует работу с посетителями на территории архипелага.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.