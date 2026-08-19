Председатель Совета директоров СГК Юрий Малявкин вошел в состав Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики

6 часов назад
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Источник:
Сибирская генерирующая ко...
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Правительство РФ обновило состав профильной комиссии, которая является ключевой площадкой для выработки стратегических решений отрасли. В число ее участников включен председатель Совета директоров Сибирской генерирующей компании Юрий Малявкин.

Комиссия, возглавляемая заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, объединяет представителей профильных министерств и руководителей крупнейших генерирующих и сетевых компаний страны.

Юрий Малявкин, Председатель Совета директоров СГК:

«Включение в состав Правительственной комиссии - это важный шаг, который подчеркивает масштаб задач, стоящих перед Сибирской генерирующей компанией, и нашу роль в энергосистеме страны. Наша приоритетная цель - представлять интересы регионов присутствия СГК на федеральном уровне. Мы нацелены на конструктивный диалог для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей, модернизации станций и создание условий для долгосрочного и стабильного развития всей энергетической отрасли России.»

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