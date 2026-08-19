В Кургане построят ИТ-парк с тремя корпусами

В Кургане построят ИТ-парк на улице Родькина. Заказчик объявил закупочные процедуры на выбор подрядной организации для реализации проекта. Начальная максимальная цена контракта составляет 987,2 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект включает три этапа: возведение офисно-развлекательного корпуса, конгрессно-выставочного корпуса и производственно-офисного корпуса. Победитель тендера должен завершить все работы в установленный контрактом срок. Заявки на участие в закупке принимаются до 3 сентября 2026 года.

Новый ИТ-парк объединит рабочие пространства для профильных компаний, площадки для деловых мероприятий и производственные мощности. Комплекс сформирует полноценную экосистему для ИТ-бизнеса в Курганской области и станет драйвером для развития цифровой инфраструктуры региона.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.