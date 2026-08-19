В районе Дорогомилово появится бизнес-центр в стиле неокубизма

Новое административно-деловое здание площадью более 33 тысяч квадратных метров появится в районе Дорогомилово. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый бизнес-центр расположится на улице Неверовского, в нескольких минутах ходьбы от станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро и в непосредственной близости от съездов на Кутузовский проспект, улицу Барклая и проспект Багратиона. Для объекта уже согласовано архитектурно-градостроительное решение.

«Облик 15-этажного здания с его лаконичным объемом вдохновлен работами ученого, математика и инженера Михаила Львовича Цетлина и будет назван в его честь. Основой архитектурной концепции проекта стал гиперкуб – многомерная фигура, символ движения и трансформации. В бизнес-центре общей площадью более 33 тысяч квадратных метров запланированы офисы класса А, в том числе с террасами. Они займут около 20,5 тысячи квадратных метров. Остальное пространство отведут под коммерческие помещения для магазинов, кафе, зоны отдыха, а также подземный паркинг. Приступить к строительству планируют в 2026 году, а завершить – в 2028-м», – рассказал Владислав Овчинский.

Заложенная в архитектуру здания идея гиперкуба будет показана переплетением геометрических линий и игрой света. В зависимости от точки обзора фасад будет визуально менять конфигурацию, создавая эффект непрерывного движения. Для удобства резидентов и посетителей бизнес-центра на подземных этажах запланировали двухуровневый паркинг на 123 машино-места с сервисной зоной и автомойкой. Вокруг здания территорию благоустроят, проведут комплексное озеленение и организуют места отдыха.

Бизнес-центр станет частью формирующегося на западе столицы бизнес-кластера.

Девелопер проекта – ГК «Сумма Элементов».

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