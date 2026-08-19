Завершен монтаж бассейнов для новых градирен энергоблока №4 Ростовской АЭС, рассчитанных на сильную жару на юге России

Общая строительная готовность комплекса вентиляторных градирен для энергоблока №4 составляет 80 %.



На промышленной площадке Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершился важный этап сооружения вентиляторных градирен*, предназначенных для дополнительного охлаждения энергоблока №4 в период летних пиковых нагрузок на энергосистему Юга.

«Выполнен монтаж всех четырёх бассейнов вентградирен, они предназначены для накопления охлажденной воды и создание её запаса. Объем каждого бассейна – около 4 400 кубометров, глубина чаши – более 5 метров. Ведутся работы по монтажу технологических трубопроводов и оборудования. Более 50% основного оборудования уже смонтировано. Строительная готовность всего комплекса вентиляторных градирен составляет 80%. Строительную часть планируем завершить в декабре текущего года», – пояснил ход работ заместитель директора Ростовской АЭС по капитальному строительству Алексей Федотов.

В комплексе с башенными испарительными градирнями вентиляторные градирни создают дополнительное охлаждения энергоблоков АЭС, повышая безопасность и надежность крупнейшего в регионе энергетического объекта, от эффективной и бесперебойной работы которого зависит энергетическая безопасность Юга России – благополучие жителей, стабильная работа предприятий, экономика Дона, Кубани и Ставрополья.

«Комплекс вентиляторных градирен – это техническое решение, разработанное и утвержденное Концерном «Росэнергоатом» специально для Ростовской АЭС – самой южной атомной станции России. Подобный проект уже реализован на энергоблоке №3 и за пять лет работы вентиляторные градирни хорошо себя зарекомендовали. Опираясь на этот опыт, год назад мы начали строительство вентиляторных градирен и для энергоблока №4. В комплексе с башенной испарительной градирней они позволят, не снижая мощности реактора, обеспечивать надежную и бесперебойную выработку электроэнергии. Комплекс вентградирен для четвертого энергоблока мы планируем ввести в эксплуатацию до наступления лета 2027 года. И это будет наш вклад в повышение эффективной работы энергосистемы Юга в летний период – время, когда потребление электроэнергии в южных городах, в том числе и на курортах Черноморского побережья, возрастает кратно», – отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Российские АЭС спроектированы с существенным запасом прочности и готовы к эксплуатации в экстремальных климатических условиях – от морозов ниже −60°C до жары свыше +40°C. Как отмечает генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, для каждой площадки индивидуально учитываются региональные климатические особенности, применяются надёжные инженерные решения и дополнительные меры, что гарантирует безопасность и стабильность работы энергоблоков в любых погодных условиях.



*Комплекс вентиляторных градирен для энергоблока №4 состоит из 16 секций и обеспечивает расход охлаждаемой воды объемом 45000 кубометров в час. Его работа в дополнение к башенной испарительной градирне создает щадящий режим для основного оборудования и повышает безопасность и надежность эксплуатации энергоблока в период экстремально высоких температур воздуха жаркого южного лета. Подобный комплекс вентиляторных градирен для энергоблока №3 ввели в строй в 2021 году. Энергоблоки №1 и №2 охлаждаются водой из водоёма-охладителя Ростовской атомной станции.



Ростовская АЭС (входит в электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.