«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме почти 200 энергообъектов в курортной зоне Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» подготовили к зимним пиковым нагрузкам почти 200 энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение горнолыжных курортов Архыз, Домбай и Теберда.

Энергетики провели техническое обслуживание и ремонт 117 линий электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью 109,8 км и 58 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. Кроме того, необходимые регламентные работы выполнены на 10 подстанциях класса напряжения 35-110 кВ.

Ежегодно энергетики уделяют особое внимание подготовке энергообъектов в горнолыжной зоне Карачаево-Черкесии к зимнему пику нагрузки на сети. От надежного электроснабжения курортов зависит комфортный отдых сотен тысяч туристов из разных регионов России и зарубежья. Только за I полугодие 2026 года регион посетили более 1,7 млн человек, что на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работы на энергообъектах предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонтов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.