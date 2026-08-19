«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения всесезонного курорта в горном районе Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» повышают надежность электроснабжения всесезонного курорта «Армхи» в горном Джейрахском районе республики. Энергетики приступили к капитальному ремонту линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией лечебно-оздоровительный комплекс. Кроме того, энергообъект класса напряжения 10 кВ снабжает электроэнергией часть сельского поселения Армхи, амбулаторию, почтовое отделение и объекты связи.

План технических мероприятий включает замену 50 поврежденных и устаревших изоляторов на новые, а также 4,5 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП – современный провод российского производства, устойчивый к сложным погодным условиям: он исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании сторонних предметов, не подвержен интенсивному обледенению и безопасен в эксплуатации.

«Развитие туризма в Ингушетии – один из ключевых приоритетов, а его потенциал во многом определяется качеством сетевой инфраструктуры. Для нас это зона особой ответственности: энергетики делают все зависящее от них для устойчивого роста туристических территорий республики», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Кимран Котиков.

Технические мероприятия предусмотрены Программой ремонтов энергообъектов филиала «Ингушэнерго» на 2026 год. Завершить работы на линии электропередачи энергетики планируют до конца текущей недели.