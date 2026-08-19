«Россети Северный Кавказ» выполнили ремонт и техническое обслуживание 128 трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных пунктов в Махачкале

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» провели техническое обслуживание и ремонт 128 трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных пунктов в столице Дагестана.

На 17 энергообъектах энергетики заменили трансформаторы, выработавшие свой ресурс. В ряде случаев было установлено оборудование большей мощности.

Проведенные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых учреждений Махачкалы, а также снизить риск ограничений в часы максимального энергопотребления, связанных с перегрузкой электросетевого оборудования.

Комплекс выполненных работ предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Россети Северный Кавказ» на 2026 год. 

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