«Россети Северный Кавказ» выполнили ремонт и техническое обслуживание 128 трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных пунктов в Махачкале

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» провели техническое обслуживание и ремонт 128 трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных пунктов в столице Дагестана.

На 17 энергообъектах энергетики заменили трансформаторы, выработавшие свой ресурс. В ряде случаев было установлено оборудование большей мощности.

Проведенные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых учреждений Махачкалы, а также снизить риск ограничений в часы максимального энергопотребления, связанных с перегрузкой электросетевого оборудования.

Комплекс выполненных работ предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Россети Северный Кавказ» на 2026 год.