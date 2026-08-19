«Россети Сибирь» направили почти 140 млн рублей на защиту энергообъектов от гроз в 2026 году

Специалисты «Россети Сибирь» повысили грозоустойчивость энергообъектов компании в сибирских и дальневосточных регионах. Благодаря комплексным техническим мероприятиям и установке защитного оборудования энергетики добились снижения количества технологических нарушений, вызванных грозами.

Ежегодно в компании «Россети Сибирь» вели заблаговременную подготовку к грозовому сезону, пик которого приходится на июль. Специалисты устанавливали на линиях электропередачи грозозащитные тросы, изоляторы с молниезащитой, ограничители перенапряжений. Кроме того, монтировали дополнительные заземляющие устройства и регулярно обновляли изоляцию. Такие работы проводились во всех регионах присутствия «Россети Сибирь»: от Омской области до Забайкальского края. В 2026 году энергетики направили на повышение грозоустойчивости сетей порядка 140 миллионов рублей.



Особое внимание уделяли территориям, в которых фиксируют самую высокую грозовую активность – это Алтай и Забайкалье. В этом году в течение весны и в начале лета специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» установили в Горном Алтае на высоковольтных линиях электропередачи современную молниезащиту – изоляторы-разрядники ГИРМК-110. Это новые для региона устройства, которые создают изоляционный барьер между токоведущими элементами и предотвращают короткие замыкания, эффективно защищая сети от грозовых воздействий. В Забайкальском крае специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» продолжили установку ограничителей перенапряжений и усилили изоляцию линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения потребителей.

«Современное защитное оборудование позволяет исключать короткие замыкания и обеспечивает стабильную работу электросетевого комплекса во время прохождения грозовых фронтов. Мероприятия по повышению грозоустойчивости доказали свою эффективность, поэтому их реализация будет продолжена для сокращения количества перерывов электроснабжения потребителей», – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер «Россети Сибирь» Алексей Жирнов.

За последние пять лет весь комплекс мероприятий по повышению грозоустойчивости позволил снизить количество технологических нарушений в грозовой период более чем на 50% на Алтае и в Забайкалье. По всем территориям обслуживания компании «Россети Сибирь» этот показатель достиг 30%.