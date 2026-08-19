«Россети Урал» выявили более 211 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах

В I полугодии 2026 года специалисты «Россети Урал» выявили более 211 тысяч нелегальных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи (ЛЭП) в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

Больше всего таких линий связи обнаружили сотрудники челябинского филиала компании – более 73 тысяч подвесов ВОЛС. В Екатеринбурге персонал «Россети Урал» - «Екатеринбург» также выявил свыше 22 тысяч незаконных точек подвесов телекоммуникационного оборудования.

По всем трем регионам присутствия компании энергетики демонтировали более 21 тысячи подвесов ВОЛС на энергообъектах, право собственности на которые не было признано ни одним из операторов связи. Отметим, что все работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ, о демонтаже своевременно уведомлены операторы связи, региональные министерства, органы местного самоуправления.

По результатам работы с операторами связи с начала 2026 года сотрудники «Россети Урал» легализовали размещение порядка 65 тысяч точек и заключили договоры с провайдерами.

Энергетики напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией и технических условий. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Игнорирование этих правил может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за сверхнормативных нагрузок и отключению электроэнергии, создает угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ и технического обслуживания электросетевых объектов.