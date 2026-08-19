В МЭИ разработали технологию длительной консервации тепловых сетей

Учёные НИУ «МЭИ» разработали новую технологию консервации тепловых сетей, которая замедляет коррозию и создаёт на металле защитную гидрофобную пленку. Технология уже внедрена на ТЭЦ в г. Советская Гавань (АО «Дальневосточная генерирующая компания»): она позволила снизить скорость коррозии оборудования и трубопроводов, а также сократить эксплуатационные и ремонтные затраты электростанции.

В основе разработки — новый отечественный реагент Финатек КВ-35. Он не агрессивен к углеродистой стали и хорошо оседает на металле, формируя защитную пленку. Реагент постепенно дозируют в тепловую сеть до нужной концентрации, а затем сеть продувают — это снижает содержание железа, которое появляется при отмывке труб от коррозии.

Главное преимущество технологии — длительная консервация тепловых сетей в межотопительный период. Она позволяет отказаться от деаэрации и циркуляции сетевой воды, что позволит заметно снизить расходы теплоснабжающих компаний на собственные нужды производства.

«Научным коллективом нашего университета была предложена и успешно реализована технология длительной консервации тепловых сетей. Преимущество разработки — применение отечественных реагентов и оборудования, что особенно важно для теплоснабжающих компаний в условиях санкций и дефицита дорогостоящих зарубежных реагентов», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Для внедрения технологии специалисты МЭИ создали специальную гравитационную установку — в отличие от аналогов, она не расходует электроэнергию на дозирование реагента. Также разработан гравитационно-магнитный обезжелезиватель, который поддерживает нормируемый уровень продуктов коррозии железа в контуре тепловой сети.

Технологию разработали сотрудники кафедр тепловых электрических станций и теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ» под руководством директора НПЦ «Энергетические и экологические технологии» Дмитрия Чугункова.​