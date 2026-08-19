Новую улично-дорожную сеть создадут около станции Санино МЦД-4

Новая улично-дорожная сеть будет сформирована вблизи станции Санино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для удобного подъезда к скоростному ж/д транспорту построим больше трех километров дорог. Одна пройдет от Боровского шоссе до станции Санино и далее – до Зайцевского шоссе. Другая свяжет Санино с поселком Кокошкино», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, здесь построят здание конечной станции городского транспорта с ультрабыстрыми зарядками для электробусов, установят светофоры и остановочные пункты.

«Кроме того, скорректируем маршруты городского транспорта. Жителям районов Внуково и Филимонковский будет проще добираться на работу и к соцобъектам. Завершить строительство планируем в 2027 году», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что улучшение связности районов и развитие улично-дорожной сети – один из приоритетов столицы, что соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».