В Нагорном районе появится многофункциональный технопарк

Согласован проект многофункционального научно-производственного комплекса на юге Москвы по адресу: Варшавское шоссе, владение 36. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту технопарка в Нагорном районе столицы. Его планируют построить на свободном земельном участке площадью около 2,4 гектара. Это будет многофункциональный комплекс, состоящий из бизнес-центра и научно-производственного здания. Их совокупная площадь составит более 120 тысяч квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов.

Инвестором проекта выступает группа компаний «Прайм Лайф Девелопмент». Технопарк возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2020 года в столице реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда, которая помогает формировать новые деловые и производственные центры рядом с жилыми районами. За это время город уже согласовал строительство более 300 объектов различного назначения. Одним из них станет многофункциональный комплекс на Варшавском шоссе, в составе которого появятся офисный центр и производственное здание. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь создадут 3,3 тысячи новых рабочих мест для жителей столицы», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый многофункциональный комплекс станет стимулом для дальнейшего экономического развития Нагорного района.

«Основной объем – здание площадью 57 тысяч квадратных метров – отведут под офисный центр. Второй корпус будет предназначен для научно-производственной деятельности, связанной с выпуском микроэлектроники. Кроме того, на территории застройки возведут котельную и контрольно-пропускной пункт», – добавил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Для комфортной работы и отдыха сотрудников в комплексе предусмотрены помещения под магазины и предприятия общественного питания. Здания будут объединены двухуровневым подземным паркингом более чем на 600 машино-мест. Как отметил управляющий партнер «Прайм Лайф» Денис Коноваленко, технопарк призван стать современным деловым кластером Москвы.