ЧЗЭО изготовил оборудование для уникального завода газопереработки

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил низковольтные комплектные устройства НКУ ЩО-70 Алион для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), входящего в состав ООО «Газпром переработка». Поставка осуществляется в рамках технического перевооружения распределительного пункта: современные электроустановки придут на смену оборудованию предыдущего поколения и обеспечат стабильное питание систем собственных нужд ГПЗ.

Сосногорский ГПЗ занимает особое место в структуре газоперерабатывающих мощностей ООО «Газпром переработка» и истории нефтегазовой отрасли России. Именно этот завод, работающий на базе Седьельского месторождения, в 1941 году положил начало отечественной газопереработке. На сегодняшний день это единственное в стране предприятие, которое производит из газового сырья термический технический углерод – вещество, используемое в качестве наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, пластмасс и других композиционных материалов. Для ЧЗЭО текущая поставка для Сосновского ГПЗ – далеко не первый случай партнерства с легендарным предприятием из Республики Коми.

«Сосногорский ГПЗ – компания, знакомая для нас, понятная в части технических запросов и потребностей. Первую поставку на объект мы осуществили в 2023 году – это были распределительные устройства на 0,4 кВ, затем отыгрывали тендер на низковольтные комплектные устройства разных типов. Так что текущий проект базируется и на результатах конкурсной процедуры, и на положительном опыте предыдущего взаимодействия с конечным Заказчиком», – комментирует Руководитель отдела продаж Павел Кряжев.

Комплектация

Оборудование спроектировано с учетом требований эксплуатации на газоперерабатывающем производстве и в строгом соответствии с техническим заданием Заказчика. Так, по его запросу шкафы НКУ ЩО-70 выполнены в нестандартных размерах – шириной 1200 и 1600 мм, что позволяет оптимально вписать оборудование в существующую планировку распредпункта. В составе устройств применены трансформаторы тока производства «СЗТТ», вводные и секционные автоматические выключатели бренда TENGEN.

«Это один из первых наших совместных проектов с TENGEN и, думаю, не последний – срок поставки комплектующих был выдержан, складские позиции очень быстро приехали и прошли входной контроль без каких-либо нареканий. С TENGEN у нас есть ещё одна миссия – мы совместно будем осуществлять работу по эксплуатации оборудования и развитию сервисной поддержки на объектах Заказчика», – рассказывает Павел Кряжев.

НКУ ЩО-70 предполагают возможность двустороннего обслуживания. Предусмотрен резерв для перспективного подключения дополнительных линий. Корпус выполнен из оцинкованной стали и окрашен по технологии порошкового окрашивания. Ток сборных шин 400 А, система заземления TNS (3P+P), климатическое исполнение УЗ.

Использование современных НКУ усилит надежность энергосистемы Сосногорского ГПЗ и создаст задел для дальнейшего наращивания его мощностей.