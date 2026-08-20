Экономия материала при проверке кабеля

Какое количество материала теряется ежедневно во время проверки кабеля? Автоматизированная технология измерения позволяет выявить скрытые потери материала и повысить рентабельность.

На пластмассовую изоляцию приходится значительная часть производственных затрат при изготовлении готового кабеля. Несмотря на это, на многих экструзионных линиях определённый процент этого материала остаётся на заводе исключительно для повышения уровня безопасности: изоляция сердечника и оболочки кабеля наносятся толще, чем необходимо, просто потому, что никто точно не знает, насколько тонким может быть слой материала, чтобы кабель можно было безопасно использовать.

Именно здесь на помощь приходят автоматизированные измерительные приборы.

В своей статье команда специалистов, которая работает под брендом VisioCablePro®, с фактической точки зрения рассматривают, как автоматизированная технология измерения помогает производителям кабелей экономить материалы.

Предотвращение чрезмерного расхода материала: стратегии сокращения использования материала при производстве кабелей

Для того чтобы снизить этот чрезмерный расход, обычно требуется не новое оборудование, а более точные данные измерений.

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