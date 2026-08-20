FLITE и FORTE&PIANO на Дизайн-конференции в Санкт-Петербурге

IEK GROUP выступила партнером Дизайн-конференции, организованной коммуникационным агентством «Архдиалог». Наша команда приняла участие в дискуссиях и представила новинки электроустановочных изделий ― серию FLITE и FORTE&PIANO.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге ― городе, чья красота вдохновляет на нестандартные проекты. Участниками встречи стали почти 200 специалистов профессионалов мира дизайна. Они обсудили деловые аспекты своей профессии и её творческую составляющую.

Благодарим всех, кто побывал на нашем стенде! Мы показали, как электроустановочные изделия — казалось бы, чисто утилитарные детали — становятся декоративным элементом интерьера и формируют образ помещения.

FLITE вдохновляет цветом: широкая палитра из 20 ярких трендовых и спокойных пастельных оттенков позволяет воплощать в интерьере самые смелые идеи. Эстетичный внешний вид розеткам и выключателям придают также три типа фактуры ― глянцевая, матовая и «мягкое прикосновение» (soft touch), ― и декоративные рамки, которые выпускаются в двух вариантах: с плавными скругленными и классическими прямыми углами. Коллекция FLITE отличается надежностью, удобством монтажа и включает все необходимое для полного оснащения жилых и коммерческих помещений: от классических розеток и выключателей до мультимедийных розеток и выключателей и управления комфортом.

вдохновляет цветом: широкая палитра из 20 ярких трендовых и спокойных пастельных оттенков позволяет воплощать в интерьере самые смелые идеи. Эстетичный внешний вид розеткам и выключателям придают также три типа фактуры ― глянцевая, матовая и «мягкое прикосновение» (soft touch), ― и декоративные рамки, которые выпускаются в двух вариантах: с плавными скругленными и классическими прямыми углами. Коллекция FLITE отличается надежностью, удобством монтажа и включает все необходимое для полного оснащения жилых и коммерческих помещений: от классических розеток и выключателей до мультимедийных розеток и выключателей и управления комфортом. FORTE&PIANO отличаются тем, что им не нужны рамки. Это позволяет устанавливать неограниченное количество постов в одном ряду ― можно собрать линейку розеток и выключателей произвольной длины, а их лаконичный и строгий внешний вид превращает функциональный элемент интерьера в арт-объект. Изделия FORTE&PIANO изготавливаются из поликарбоната и металла. Они удобны в монтаже, надежны и безопасны в использовании.

Дизайн-конференции от «Архдиалог» — это место встречи профессионалов, где дизайнеры интерьера, декораторы и архитекторы в формате живого общения могут обсудить тренды индустрии, обменяться мнениями и опытом, а также взглянуть на профессию шире. Участие в мероприятии представителей IEK GROUP уже стало хорошей традицией.

