Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА — компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе

ITK ELECTRA ST ( EST ) 1000 ВА — бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.

Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию (LED) состояния работы.

ИБП ELECTRA поддерживаются сетью сервисных центров по всей России. Полный список доступен по ссылке .

Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА

Компактный размер — можно установить на рабочем месте.

Встроенный автоматический регулятор (AVR) для стабилизации напряжения.

Микропроцессорное управление.

Защита от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.

Встроенный кабель питания.

Автоматический предохранитель.

Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА