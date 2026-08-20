Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА — компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе

20 авг. 2026, 17:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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ITK ELECTRA ST (EST) 1000 ВА — бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.

Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию (LED) состояния работы.

ИБП ELECTRA поддерживаются сетью сервисных центров по всей России. Полный список доступен по ссылке.

Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА

  • Компактный размер — можно установить на рабочем месте.
  • Встроенный автоматический регулятор (AVR) для стабилизации напряжения.
  • Микропроцессорное управление.
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.
  • Встроенный кабель питания.
  • Автоматический предохранитель. 

Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА

  • Мощность: 1000 ВА.
  • Коэффициент мощности: 0,6.
  • Розетки SCHUKO: 2 шт.
  • Встроенная АКБ: 1×9 А·ч.
  • USB-разъем типа B.
  • LED-индикация состояния.    
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