Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА — компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе
20 авг. 2026, 17:15
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ITK ELECTRA ST (EST) 1000 ВА — бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.
Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию (LED) состояния работы.
ИБП ELECTRA поддерживаются сетью сервисных центров по всей России. Полный список доступен по ссылке.
Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА
- Компактный размер — можно установить на рабочем месте.
- Встроенный автоматический регулятор (AVR) для стабилизации напряжения.
- Микропроцессорное управление.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.
- Встроенный кабель питания.
- Автоматический предохранитель.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА
- Мощность: 1000 ВА.
- Коэффициент мощности: 0,6.
- Розетки SCHUKO: 2 шт.
- Встроенная АКБ: 1×9 А·ч.
- USB-разъем типа B.
- LED-индикация состояния.