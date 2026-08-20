Контакторы бренда EKF прошли сертификацию 

Низковольтные контакторы бренда EKF , представленного в России компанией «Электрорешения», успешно прошли испытания и подтвердили соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Модели серий КМЭ, КТЭ, КМЭп и КТ-6000 предназначены для управления мощными нагрузками и рассчитаны на частые включения и выключения. Они могут работать с оборудованием мощностью от 2,2 до 900 кВт и более.

Контакторы подходят для дистанционного управления электродвигателями, нагревательными элементами, системами освещения и другой силовой техникой. Их можно использовать с оборудованием категории AC-4, рассчитанным на работу в тяжелых условиях.

Сертификат Ростеста подтверждает, что контакторы бренда EKF соответствуют действующим требованиям безопасности, отличаются высокой надежностью и подходят для проектов с повышенными требованиями к безопасности и стабильности электроснабжения.