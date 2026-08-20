НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 35 лет

Каждый десятый переработчик пластмасс в России использует для выпуска своей продукции материалы ведущего российского компаундера. 19 августа предприятие отметило 35-летний юбилей с даты основания.

За пять лет, прошедших с 30-летнего юбилея, компания на 27% нарастила свои производственные мощности – со 115 тысяч тонн до 141 тысячи.

В 2022 году был введен в эксплуатацию Саратовский завод полимерных материалов мощностью 20 тысяч тонн полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена и полиамида для замещения импорта конструкционных пластмасс на внутреннем рынке. Высокоавтоматизированное современное предприятие было создано «с нуля» чуть больше, чем за год: 12 декабря 2020 года был подписан Приказ Министерства экономического развития Саратовской области о включении СЗПМ в реестр участников инвестиционных проектов региона, на этап пуско-наладочных работ проект вышел 10 декабря 2021 года, торжественный ввод в промышленную эксплуатацию прошел в январе 2022 года.

В 2026 году запущена в работу уникальная специализированная линия для выпуска компаундов на основе термоэластопластов. Данное оборудование проектировалось под решение высокотехнологичных задач, имеет производительность 6000 т/год и позволяет выпускать ТЭП-компаунды практически любой сложности. А значит – развивать импортозамещение и удовлетворять потребности российского рынка эластомеров в данных материалах.

Развитие импортозамещающих материалов – одна из миссий НПП «ПОЛИПЛАСТИК», задекларированная еще в 1991 году. И 35 лет назад, и сегодня компания создает российские компаунды, по качеству не уступающие зарубежным аналогам, а в отдельных случаях и превосходящие их. Только за последние полтора года производственные площадки предприятия в Энгельсе и Тольятти освоили, в общей сложности, выпуск 52 новых марок полимерных композиционных материалов.

К знаковой дате 35-летнего юбилея компания подошла в статусе несменяемого лидера российского компаундирования пластмасс. Предприятие выпускает десятки тысяч тонн материалов в год для отраслей автомобилестроения, производства крупной бытовой техники и кабелей, строительства, машиностроения, ЖКХ, изготовления мебели, обуви, медицинской промышленности и многих других. И с оптимизмом смотрит в будущее.

На вопрос «Какой Вы видите компанию через 5 лет?» ее генеральный директор Александр Павлов отвечает: