Президент СПЕЦКАБЕЛЯ Андрей ЛОБАНОВ рассказал о будущем кабельного рынка

Организаторы выставки кабельной промышленности CABEX посетили завод «Спецкабель». Это предприятие, известное высокими стандартами качества и инновациями, ознакомило гостей с производственными мощностями и технологиями, которые используются в процессе изготовления кабельной продукции.

Экскурсию по заводу провел президент группы компаний «Спецкабель» Андрей Лобанов. Он детально рассказал о каждом этапе производственного процесса, начиная от разработки и проектирования кабелей и заканчивая их тестированием и упаковкой. Организаторы выставки также провели интервью с Андреем Васильевичем, в котором откровенно обсудили текущие изменения, касающиеся кабельного рынка.

Глава компании отметил, что требования к кабельной продукции значительно возросли за последние несколько лет — это вынуждает производителей адаптироваться к новым условиям, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Андрей Лобанов подчеркнул, что компания «Спецкабель» активно занимается процессом импортозамещения кабелей, что актуально в свете современных экономических реалий и глобальных изменений в торговых отношениях.

В ходе интервью также затронуты темы, касающиеся будущего кабельной отрасли. Президент «Спецкабеля» рассказал о планах компании по дальнейшему развитию, включая внедрение новых технологий производства, которые помогут оптимизировать производственные процессы и повысить качество кабелей.