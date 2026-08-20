Энергетики Еврейской автономии обследуют сетевое хозяйство с помощью беспилотников

Работники филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» в рамках программы цифровой трансформации РусГидро проводят масштабную диагностику воздушных линий электропередачи с помощью беспилотников. Проект уже охватил четыре района области: Облученский, Биробиджанский, Ленинский и Теплоозёрский.



По итогам полетов сформируют детальный отчет с многослойным фотопланом энергообъектов, где каждая опора и пролет получат цифровую привязку к местности. Общая протяжённость сетей, подлежащих диагностике в текущем году, составляет около 240 км. В регионе специалисты РусГидро ИТ-сервис уже провели поопорную съёмку квадрокоптером и авиационное обследование линий на участке протяжённостью порядка 160 км.



Энергетики Еврейской автономии доставляют к точкам запуска операторов БПЛА на вездеходах. Оборудование для аэросъемки приходится размещать в труднодоступной и болотистой местности. Для доставки персонала и подготовки площадок используется спецтехника «Трэкол».

«Трехмерное изображение исследованных участков позволит нам детально оценить наклон опор, провис проводов и состояние охранных зон. Эти данные станут основой для планирования ремонтов и расчистки просек», — пояснил заместитель главного инженера филиала «Электрические сети ЕАО» Владимир Никифоров.

Использование беспилотных систем кратно повышает эффективность: если персонал при пешем осмотре воздушных линий способен пройти не более 20 км в день, то БПЛА за световой день покрывает более 100 км, снимая детализировано полезную информацию с ЛЭП. Помимо диагностики, дроны позволяют одновременно контролировать качество работ подрядчиков по расчистке просек и вести паспортизацию воздушных линий.