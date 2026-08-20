IEK GROUP поддержала Финал Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

IEK GROUP выступила партнером финала XVI Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». В этом году в задание впервые была добавлена установка электротехнического оборудования. Участники конкурса работали с пластиковыми корпусами KREPTA.

Участники, выступавшие в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» должны были не только смонтировать каркасно-обшивные конструкции, демонстрируя навыки по возведению стен из гипсокартона на объекте строительства, но и установить электрощит ― ведь ни один объект не может обойтись без электричества.

Для установки в быстровозводимые конструкции был выбран пластиковый бокс KREPTA, оснащенный специальными креплениями для гипсокартона. KREPTA ― оптимальное решение для сборки электрощитов в жилой и коммерческой недвижимости. Они разработаны инженерами IEK GROUP с учетом запросов потребителей, требований государственных стандартов качества, а также современных тенденций в электротехнике. Боксы выпускаются различных модификаций (для навесного и встраиваемого монтажа) и разных размеров, что позволяет использовать их в проектах любой сложности и масштаба. Продуманный функциональный конструктив и полный комплект для сборки облегчают монтаж и делают его более простым и удобным.

Конкурс проводится с 2010 года, организатор ― Ассоциация «Национальное объединение строителей России» (НОСТРОЙ). В финале конкурса «Строймастер» в Москве приняли участие 100 финалистов из 38 регионов России.

Победитель турнира из Санкт-Петербурга получил специальные призы от IEK GROUP. А представители НОСТРОЙ и компании IEK GROUP обсудили возможность развития компетенции «Электромонтаж» в рамках Национального конкурса «Строймастер».