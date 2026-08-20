Почти 8,1 тыс. птицезащитных устройств установили энергетики «Россети Московский регион» на ЛЭП за семь месяцев 2026 года

«Россети Московский регион» продолжают реализацию задач по обеспечению орнитологической безопасности энергообъектов. Основная цель масштабной работы — снизить риск травмирования птиц, которые выбирают опоры линий электропередачи (ЛЭП) для отдыха и гнездования, сохранить биологическое разнообразие и повысить надежность работы электросетевой инфраструктуры.

За семь месяцев 2026 года энергетики компании установили на опорах ЛЭП всех видов напряжения 8097 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) (из них 2066 – в Москве и 6031 – в Подмосковье). В целом в планах на 2026 год – установка 12252 ПЗУ (из них 3365 – в столице и 8887 – в Московской области). В основном применяются антиприсадочные и барьерные птицезащитные устройства, которые размещают для исключения приближения птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Специальные устройства не только помогают уберечь птиц, в том числе редких и занесенных в Красную книгу, от поражения электрическим током, но и обеспечивают защиту электросетевых объектов. Применение ПЗУ позволяет минимизировать количество технологических нарушений, вызванных воздействием пернатых, а также способствует повышению надежного электроснабжения потребителей.