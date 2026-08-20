«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Ленинградской области

20 авг. 2026, 15:15
313
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Ленэнерго

 Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ. В результате повышено качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Гатчинского района: Шундорово, Витино, Трудовик, Жабино, Сельцо, а также садоводческих некоммерческих товариществ «Трудовик» и «Новосельцево».

В рамках ремонтной программы энергетики заменили ключевые узлы масляного высоковольтного выключателя В‑110 отечественного производства. Данное оборудование предназначено для защиты цепей распределительных и трансформаторных подстанций, а также для функционирования в режимах автоматического повторного включения в сетях трехфазного переменного тока.

«Это оборудование отличается простой конструкцией, устойчивостью к любым погодным условиям и значительно более длительным сроком эксплуатации», — отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте