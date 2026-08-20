«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ. В результате повышено качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Гатчинского района: Шундорово, Витино, Трудовик, Жабино, Сельцо, а также садоводческих некоммерческих товариществ «Трудовик» и «Новосельцево».

В рамках ремонтной программы энергетики заменили ключевые узлы масляного высоковольтного выключателя В‑110 отечественного производства. Данное оборудование предназначено для защиты цепей распределительных и трансформаторных подстанций, а также для функционирования в режимах автоматического повторного включения в сетях трехфазного переменного тока.