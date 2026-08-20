«Россети Центр» с начала года отремонтировали свыше 160 километров ЛЭП в Воронежской области

52 минуты назад
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Источник:
Россети Центр
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Специалисты филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» ведут планомерную работу по подготовке электросетевого комплекса Воронежской области к отопительному периоду.

С начала года энергетики:

  • обновили оборудование на 118 трансформаторных подстанциях напряжением 0,4-10 кВ;
  • отремонтировали более 167 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ;
  • заменили на ЛЭП свыше 11 тыс. изоляторов.

Для защиты ЛЭП от коротких замыканий, вызванных падением ветвей или стволов деревьев на провода во время непогоды, выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 740 га трасс линий электропередачи различного уровня напряжения.

В рамках подготовки к зиме специалисты «Воронежэнерго» продолжают формирование необходимого аварийного запаса материалов, техническое обслуживание автомобильной и специальной техники.

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