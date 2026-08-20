В труднодоступном поселке Солнечный Усть-Майского района обновили ключевую линию электропередачи

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ «Солнечный» в одноименном поселке Усть-Майского района. Масштабные работы позволили существенно повысить надежность электроснабжения населенного пункта, где проживает около 700 человек, а основой экономики является золотодобывающая промышленность.

В рамках капремонта специалисты обновили практически всю линию: заменили 71 опору - 8 анкерных и 63 промежуточных опоры. Вместо устаревшего провода марки АС смонтирован самонесущий изолированный провод протяженностью 17 км. Данный провод отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и меньшим риском аварийных отключений.

Ремонт начали весной, значительная часть времени ушла на буровые работы по установке железобетонных пасынков. Процесс осложнялся горными особенностями местности: поселок расположен в косогорной зоне со скальным грунтом, окружен горами, тайгой и реками, из-за чего относится к категории труднодоступных.

Как отметил заместитель начальника сетевого района, начальник участка поселка Солнечный Сергей Суматохин, воздушная линия 10 кВ «Солнечный» - одна из главных внутрипоселковых линий электропередачи. Она отходит напрямую от подстанции «Солнечный» и далее поднимается в гору в сам населенный пункт. «От работы этой линии полностью зависит электроснабжение поселка. Благодаря проведенному ремонту значительно повысится надежность подачи электроэнергии для жителей и предприятий», - подчеркнул Сергей Леонидович.