На втором энергоблоке Красноярской ТЭЦ-3 стартовали уникальные работы

Агрегат, кратно увеличивший мощность станции, стабильно отработал первые 7 месяцев. Благодаря ему экономика Красноярского края получила дополнительную тепловую и электрическую энергию для развития промышленности и строительного сектора. Оборудование эксплуатируется под постоянным контролем, а сейчас на станции приступили к углубленной проверке всех систем и механизмов энергоблока. Это обязательный этап контроля для одного из самых значимых энергетических объектов, запущенных в российской энергетике.

Запуск в декабре 2025 года второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 стал знаковым событием для Красноярска и всей энергетической отрасли России. Установка, полностью собранная из отечественного оборудования, увеличила мощность станции на 180 МВт электрической энергии и на 270 Гкал/ч тепловой. Эти дополнительные объемы уже работают на экономику региона — развитие промышленности, строительства и повышение надежности теплоснабжения жителей Красноярска. За 7 месяцев 2026 года выработка электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 780 млн кВт·ч. Одновременно новый энергоблок подтвердил соответствие современным экологическим требованиям - вместе с его запуском в эксплуатацию был введен новый электрофильтр с эффективностью газоочистки свыше 99%. С момента ввода в работу оборудование находится под постоянным контролем специалистов Красноярской ТЭЦ-3, технических служб Сибирской генерирующей компании, Енисейской ТГК и Сибирского инженерно-аналитического центра. К оценке параметров работы энергоблока также привлекаются инженеры заводов-изготовителей.

Андрей Власов, директор Красноярской ТЭЦ-3:

«В энергетике нет мелочей. Сбор информации о работе установки осуществляется с помощью датчиков, которые фиксируют различные параметры оборудования. Эти данные анализируют специалисты. В результате контроль за работой второго энергоблока объединяет возможности современной техники, цифровых решений и профессионального опыта специалистов, позволяя получить максимально полную и объективную картину».

Первые месяцы эксплуатации показали, что оборудование работает стабильно, без замечаний и не требует ремонта или замены запасных частей. Однако из-за его высокой значимости на станции приступили к плановому углубленному обследованию всех систем и механизмов. Специалистам предстоит проверить состояние ключевых узлов энергоблока, включая системы управления, автоматики и релейной защиты. Такие работы имеют особое значение и носят уникальный характер, поскольку второй энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 стал единственным в России новым генерирующим объектом, построенным с нуля за последние годы. После завершения обследования энергоблок продолжит работу в штатном режиме, обеспечивая Красноярск дополнительной энергией и повышая надежность городской энергосистемы.