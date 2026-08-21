Будущее кабельной отрасли: Режкабель растит кадры с парты

Режевской кабельный завод активно инвестирует в развитие персонала, укрепление кадрового состава и привлечение молодёжи. В рамках образовательного проекта «Потенциал» предприятие расширило штат, приняв на работу девять молодых специалистов.

Студенты третьего курса Режевского политехникума (РПТ), обучающиеся по направлению «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», успешно прошли внутренний экзамен и официально трудоустроены в качестве операторов крутильной машины.

История проекта: с чего всё началось

Работа над проектом «Потенциал» стартовала в 2021 году. Инициатива родилась из потребности предприятия в квалифицированных кадрах. Рост объёмов производства и внедрение новых технологий требовали притока молодых, мотивированных специалистов. Было принято решение не просто искать готовых профессионалов на рынке труда, а выращивать их самостоятельно — начиная со студенческой скамьи. Партнёром проекта стал Режевской политехникум, где готовят специалистов по профильным направлениям.



Ключевые этапы запуска проекта:

2021 г. — разработка концепции и формирование материально-технической базы;

2022 г. — подготовка и утверждение образовательной программы, методических рекомендаций, создание лаборатории на базе предприятия и РПТ;

2023 г. — заключение договора с РПТ о дуальном обучении, получение лицензии от Минобразования и молодёжной политики Свердловской области, продвижение проекта, первый набор студентов на 1-ый курс;

2024-2025 гг. — вовлечение студентов в общественную жизнь предприятия;

2026 г. — официальное трудоустройство студентов 3-го курса.

Молодые специалисты на производстве

На текущем этапе специалисты работают на лентообмоточных и крутильных рамочных машинах. Студенты совмещают производственную деятельность с учёбой.

Для поддержки молодых специалистов предприятие предоставляет комплекс социальных гарантий:

служебное жильё;

доставка до места работы;

компенсация питания.