Кабельные системы центров обработки данных в эпоху искусственного интеллекта
Для использования будущих приложений, управляемых искусственным интеллектом, требуется полное переосмысление традиционной инфраструктуры центров обработки данных, включая кабельные компоненты. Серверы, хранилища, сети, блоки распределения электропитания, системы охлаждения, протоколы безопасности и вспомогательные компоненты, такие как стойки и системы пожаротушения, – всё это было частью традиционной архитектуры центров обработки данных, направленной на обеспечение стабильности и непрерывности функционирования.
Эта давно сложившаяся практика подвергается сомнению в связи с энергоёмкими и требующими больших вычислений приложениями искусственного интеллекта. Повышение энергоснабжения более плотно расположенных стоек, поддержание непрерывной работы при возрастающих нагрузках и введение новых мощностей с беспрецедентной скоростью – всё это представляет собой новые задачи, стоящие перед современными центрами обработки данных.
Все эти требования, начиная с подключения к электросети и заканчивая серверными шкафами, ложатся тяжёлым бременем на физическую инфраструктуру.
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