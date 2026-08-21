СПЕЦКАБЕЛЬ ежедневно отгружает кабель для метро Москвы

Кабельный завод «Спецкабель» ежедневно отгружает кабели для нужд столичной подземки — в рамках офсетного контракта, заключенного с «Московским метрополитеном». Кабельная продукция «Спецкабель» используется в различных системах метро, включая вентиляцию и противопожарную защиту, и играет ключевую роль в обеспечении безопасности пассажиров и работников подземного транспорта.

Контракт, подписанный в 2025 году, рассчитан на десять лет и предполагает поставку 315 различных маркоразмеров специальных кабелей. В этот объем входят слаботочные и оптические кабели, которые необходимы для функционирования систем управления, мониторинга, связи и обеспечения скоростного интернета. Эти кабели играют важную роль и в обеспечении пожарной безопасности, что особенно актуально в условиях, когда в одном месте сосредоточено большое количество людей. Кроме того, «Спецкабель» поставляет в метро силовые кабели, которые применяются в системах электропитания, вентиляции, освещения тоннелей и общего освещения станций, а также в системах оповещения, эвакуации и пожаротушения.

Компания «Спецкабель» и ранее уже поставляла кабельно-проводниковую продукцию на московские станции метро: для реконструкции действующих и строительства новых объектов. Наиболее востребованный продукт «Спецкабеля» в метро — огнестойкие кабели в стальной броне для защиты от грызунов, которые помогают сохранять целостность инфраструктуры подземки.

В рамках действующего контракта московское метро получает современные изделия, которые соответствуют высоким стандартам качества. Особым показателем надежности продукции является 30-летняя гарантия от производителя. Это беспрецедентный срок для отечественной кабельной промышленности, который служит свидетельством строгого контроля качества на всех этапах производства.

Таким образом, сотрудничество между кабельным заводом и метрополитеном не только способствует развитию городской инфраструктуры, но и обеспечивает высокие стандарты безопасности для всех, кто пользуется услугами подземного транспорта.