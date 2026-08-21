В Шотландии началась прокладка тоннелей для подземных КЛ в рамках проекта строительства HVDC-соединения Spittal – Peterhead

Британская компания SSEN Transmission – собственник и оператор передающей сети на севере Шотландии – начала на северо-восточном побережье шотландского округа Абердиншир буровые работы для строительства подводно-подземного HVDC соединения Spittal – Peterhead, которое электрически свяжет Питерхед, крупнейший город Абердиншира, с Кейтнессом, исторической областью на севере Шотландии.

Для присоединения подводных КЛ к наземной сети под береговой линией с использованием технологии горизонтально-направленного бурения будут сооружены кабельные тоннели (три для силовых кабелей и один резервный) длиной 1,7 км. Проект Spittal – Peterhead пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 203 км (166 км подводной части) является центральным элементом запланированной модернизации шотландской передающей сети, стоимость которой оценивается более чем в £ 22 млрд ($ 29,54 млрд). Строительные работы стартовали в апреле текущего года.

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