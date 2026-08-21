Правительство расширило перечень населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счёт отчислений операторов связи

В перечень населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов добавлены сельские территории, расположенные в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, открыть доступ к цифровым сервисам для бизнеса.

Подписанным распоряжением в перечень добавлены семь населённых пунктов – деревни Белушье, Вижас, Волонга и Снопа, посёлок Выучейский, сёла Нижняя Пеша и Ома. Для этих территорий планируется создать волоконно-оптическую линию связи за счёт средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений части выручки телеком-операторов.

Такая возможность предусмотрена изменениями в федеральный закон «О связи», которые были приняты в декабре 2024 года. Перечень населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов был утверждён Правительством в июне 2025 года (распоряжением Правительства от 23 июня 2025 года №1618-р).

Распоряжение от 20 августа 2026 года №2215-р PDF 223Kb