«Россети Новосибирск» направили более 107 млн рублей на повышение качества электроснабжения активно развивающихся территорий

Активный прирост населения и масштабная жилая застройка в Новосибирской агломерации создают повышенную нагрузку на распределительные электросети. Чтобы повысить качество и надежность электроснабжения, «Россети Новосибирск» ведут планомерную реконструкцию энергетической инфраструктуры пригорода. В фокусе – сети 0,4 кВ, по которым электричество поступает непосредственно в дома местных жителей.

Обновление ведется адресно, при формировании перечня объектов реконструкции энергетики анализируют техническое состояние оборудования и статистику обращений граждан. Важную роль играет и конструктивный диалог с главами районов и муниципальных образований. Такой подход позволяет синхронизировать планы модернизации с реальными потребностями и планами развития каждой территории, направляя ресурсы именно туда, где они дают максимальный эффект для потребителей.

За последние полтора года масштабные работы по модернизации электросетей проведены в Ленинском, Советском и Октябрьском районах Новосибирска, городе Обь, рабочем поселке Колывань, а также Верх‑Тулинском, Ярковском, Морском и Толмачевском сельсоветах. На эти цели компания «Россети Новосибирск» направила свыше 107 млн рублей.

Энергетики реконструировали воздушные линии электропередачи (ЛЭП), заменив провод на современный с увеличенной пропускной способностью и установив прочные железобетонные опоры вместо деревянных. Дополнительно смонтированы трансформаторные подстанции, что позволило снять сверхнормативную нагрузку с действующего оборудования. В общей сложности введено в эксплуатацию почти 5 МВА дополнительной мощности и порядка 30 км ЛЭП. Эти мероприятия позволили не только повысить качество электроснабжения, но и снизить риск технологических нарушений в будущем.

Особый акцент сделан на разукрупнении перегруженных участков электросетей. Протяженные линии электропередачи разделены на короткие сегменты с автоматическими выключателями. Теперь в случае технологического нарушения отключению подвергается лишь локализованный участок, а не вся ЛЭП. Благодаря этому перерывы электроснабжения затрагивают значительно меньше потребителей и устраняются быстрее, а сама сеть становится более управляемой.

Выполненные работы уже позволили увеличить пропускную способность электросетей и обеспечить эффективное перераспределение нагрузки в часы пикового потребления. Для жителей это означает более стабильные параметры напряжения, снижение риска перебоев и повышение качества электроснабжения в целом.

Модернизация инфраструктуры Новосибирской агломерации продолжается. Основной объем работ запланирован на II полугодие, чтобы подготовить электросети к зимним пиковым нагрузкам.

Для монтажа оборудования и обеспечения безопасности персонала потребуются плановые отключения электроэнергии. Они распределяются преимущественно в течение дня в будни, чтобы не мешать жителям в вечернее время и выходные. Информация о предстоящих работах публикуется на официальном сайте компании «Россети Новосибирск» (раздел «Работы с отключением электроэнергии») и передается в единые дежурно-диспетчерские службы.

Энергетики рассчитывают на понимание местных жителей: временные неудобства сегодня – залог качественного и надежного электроснабжения пригорода завтра.

