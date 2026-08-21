«Россети Юг» исполнили 3,3 тысячи договоров техприсоединения к сетям в Ростовской области

Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в январе-июле 2026 года исполнил 3,3 тысячи договоров технологического присоединения к электрическим сетям. Новым потребителям предоставлено 156,8 МВт мощности, что на 28,4 % превышает аналогичный показатель прошлого года.



Электроэнергией обеспечены объекты здравоохранения, образования, жилищного сектора, туризма и торговли. В частности, электрифицированы школа в Мартыновском районе и медицинское учреждение в Кашарском районе.



Для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре энергетики построили 193 км воздушных линий электропередачи, установили новые трансформаторные подстанции совокупной мощностью 36,7 МВА.



С начала текущего года ростовский филиал «Россети Юг» заключил 3,4 тысячи новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью свыше 141 МВт. 98,6 % из них – с потребителями категории до 150 кВт.



Напоминаем: подать заявку на технологическое присоединение можно онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя».