«Россети Юг» модернизировали оборудование на трёх крупных подстанциях Кубани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» провели модернизацию оборудования трех крупных высоковольтных подстанций в Приморско-Ахтарском, Калининском и Каневском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией десятки тысяч потребителей и ряд социально значимых объектов.

На питающих центрах энергетики Тимашевских электрических сетей заменили масляные выключатели 10 кВ на современные вакуумные. Новое оборудование отечественного производства снижает вероятность технологических нарушений на энергообъектах, обладает повышенной износостойкостью, пожарной и экологической безопасностью.

Параллельно с модернизацией оборудования на энергообъектах проводятся плановые работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), которые играют важную роль в обеспечении безопасности энергосистемы. Устройства РЗА позволяют контролировать состояние электрической сети и в случае коротких замыканий или перегрузок автоматически отключают поврежденный участок и восстанавливают нормальный режим функционирования электросети.

Все работы на энергообъектах выполняются в строгом соответствии с планом годовой ремонтной программы, направленной на обеспечение качественного электроснабжения и повышение эксплуатационной надёжности электросетевого комплекса, в том числе в периоды пиковых нагрузок.