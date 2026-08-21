«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 700 новых потребителей в центральных районах Кубани

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» подключили к электросетям 700 новых абонентов в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Суммарная выданная мощность составила 10,4 МВт.

В числе подключенных – жители районов, объекты малого и среднего бизнеса, предприятия агропромышленного сектора. Большинство новых потребителей – физические лица, которым необходима электроэнергия для бытовых целей, при этом присоединяемая мощность каждого не превышает 15 кВт.

Среди юридических лиц к сетям подключены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные в пригородной зоне и сельских населенных пунктах Кубани. Так, в Кореновском районе электроэнергией обеспечен агропромышленный комплекс, специализирующийся на селекционном выращивании сельскохозяйственных культур. Мощность присоединённого оборудования составила 300 кВт.

Технологическое присоединение является одним из основных видов деятельности компании. Процедура подключения к электросетям состоит из трех этапов: подача заявки, заключение договора, исполнение обязательств сторонами и подключение к сети. Полную информацию о процедуре технологического присоединения можно получить на сайте компании «Россети Юг» в разделе «Технологическое присоединение».